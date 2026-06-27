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Apareceram 12 boas ideias de vários elementos da equipa da Rádio Observador para assinalar o sétimo aniversário deste projeto. Não é coincidência que várias dessas ideias propusessem adaptações do formato Comissão de Inquérito.
O que é que esta rubrica tem que a torna tão especial? É um espaço habitual nas Manhãs 360, em que a Maria João Simões, a Carla Jorge de Carvalho, o Bruno Vieira Amaral e o Paulo Ferreira fazem um quiz com cinco perguntas aos entrevistados, que têm hipótese de pedir ajuda se não souberem a resposta. Há pontos para cada resposta certa. Há uma espécie de campeonato permanente entre todos os entrevistados para ver quem faz os 25 pontos possíveis. Mas o jogo é na verdade um pretexto introduzir os temas de que interessa falar, num tom descontraído, que permite respostas mais francas, desarmantes — e que muitas vezes são tão relevantes ou surpreendentes que acabam por abrir o noticiário seguinte.
O sétimo aniversário da Rádio Observador cumpre-se neste sábado, 27 de junho, pelo que decidimos começar os festejos um dia antes, prolongar pelo fim de semana e levar até segunda-feira.
Este sábado, nas manhãs 360 de fim de semana, teremos dois adversários políticos — o socialista André Pinotes Baptista e o liberal Rodrigo Saraiva — obrigados a entenderem-se sobre qual é a resposta certa, numa Comissão de Inquérito especial sobre a Seleção, horas antes de Portugal enfrentar a Colômbia no 3º jogo do Mundial. Experimentámos com os líderes parlamentares dos três maiores partidos no dia da estreia frente ao Congo e foi um sucesso (o programa, não propriamente essa exibição de Portugal).
Na segunda-feira pelas 9h30 teremos o Ricardo Conceição e a Judite França, da nossa Tarde Política, a responder ao painel das manhãs.
E esta sexta-feira de manhã tivemos uma Comissão de Inquérito invertida. Fernando Negrão (PSD), Rui Gomes da Silva (Chega) e Vitalino Canas (PS) é que fizeram as perguntas; a Carla, a Maria João e o Paulo tiveram de fazer pela vida para chegarem às respostas certas.
Os três entrevistadores convidados para a festa juntaram-se num grupo de whatsapp criado pela nossa produtora Beatriz Canato para combinar as perguntas, mas depois quase ignoraram o guião.
Rui Gomes da Silva, ministro sombra do Chega para a Justiça, avisou logo, ainda com os microfones desligados, que estavam ali para um ajuste de contas — por eles e por todos os outros entrevistados que sofreram apertos dos nossos perguntadores.
Foi tudo em tom de brincadeira, como convém num programa especial de aniversário. Fernando Negrão, cúmplice, ajudou-nos discretamente com as respostas, sussurrando-as longe do micro. E Vitalino Canas perguntou logo onde estava o bolo de aniversário — que ainda não tinha chegado.
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Talvez lhe tenha escapado
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Sismo
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Os sismos não matam por si só. O que mata são a exposição das populações e a vulnerabilidade das infraestruturas. Um geólogo fala dos prédios como “armas de destruição maciça".
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Venezuela
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Processo de recuperação dos sismos será exigente para Delcy Rodríguez. Quase sem apoio popular e dependente de Trump, a forma como lidará com a crise pode derrubá-la ou reforçar o seu poder.
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Venezuela
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Chamam-se "doublet". O sismo de magnitude 7,5 foi o verdadeiro sismo principal (mainshock), enquanto o de magnitude 7,2, ocorrido cerca de 40 segundos antes, foi um abalo precursor (foreshock).
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Venezuela
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Sismos na Venezuela causados pelas falhas nas Caraíbas, responsáveis pelo sismo no Haiti, com mais de 100 mil mortes em 2010. Depois dos dois sismos e réplicas, não se esperam mais abalos intensos.
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Parlamento
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Telefonemas, emails e duas reuniões formais. Enquanto Ventura afirmava que a PSU "não é problema do Chega", sociais-democratas e socialistas selavam o acordo que salvou 620 milhões de euros do PRR.
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Trabalho
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Palma Ramalho diz que Governo deve voltar à reforma laboral o mais depressa possível. Desvaloriza impopularidade e reitera ter missão a cumprir. Não exclui salário mínimo acima dos 970 euros em 2027.
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Vichyssoise
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Dirigente nacional do PS diz que partido deve ver primeiro o OE para 2027 antes de tomar uma decisão. Diz que o PS tem "sentido de Estado" e que está disponível para discutir tudo com o Governo.
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Prestações Sociais
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PS proclamou vitória da queda do canal de denúncias e trabalho social obrigatório - mesmo com PSD a discordar da segunda conquista. Ventura saiu sem nada: do limite aos imigrantes aos pensionistas.
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PS
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PS quer adiar a decisão sobre o Orçamento, evitar ser visto como detonador de uma crise e gerir o risco de um avanço da direita. Prefere expor o Chega na oposição e esperar por desgaste do Governo.
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PSD
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O Observador volta a atribuir prémios a congressistas, ausentes e até a um restaurante. Miguel Albuquerque foi o "rezingão" que pôs a sala na ordem, mas também houve "estrelas" e a surpresa Santana.
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Empresas Públicas
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O Governo de Luís Montenegro quer constituir um fundo soberano para ficar com participação em empresas estratégicas. Sem se conhecer como, quando e com que entidades. A intenção não é inédita.
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Crime
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Vizinho do casal garante que já tinha chamado a polícia devido às discussões que ouvia. Homem teria antecedentes de violência doméstica. Psicólogo alerta para risco de "contágio" do caso de Valpaços.
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Reino Unido
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Se chegar a primeiro-ministro, Burnham vai apostar em políticas económicas à esquerda. Trabalhista não exclui eleições antecipadas, mas partido discorda. Ministra das Finanças deverá ser substituída.
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Mundial 2026
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Bruno Fernandes nasceu em Gueifães e tem os antepassados próximos entre Porto e Braga. Mas como se explica o aventureirismo que o fez mudar para Itália antes dos 18? A família Faria Salgado dá pistas.
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Mundial 2026
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O que inspira a liderança de Rúben Dias? Antepassados do jogador nascido na Amadora vão do Alto Alentejo a Trás-os-Montes e ao "Amaral de Penedono", com ligações a uma ex-Primeira Dama e ao Caramulo.
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Séries
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A última temporada de "The Bear" já está disponível. Oito episódios de crescente tensão, rumo ao final. Em Paris estivemos à conversa com Lionel Boyce, ou Marcus, uma das melhores personagens.
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Mundial 2026
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Mundial tem 13 Fan Zone oficiais. Há milhares de adeptos, jogos ao vivo, música e até um campo de futebol. O Observador passou uma tarde no FIFA Fan Festival e encontrámos preços altos e muito calor.
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Mundial 2026
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Ronaldo deixou de ser “problema” e volta à ribalta com dois golos e o prémio de melhor em campo. Como? Seguimos CR7 durante os 90 minutos. Vimos raiva, fome e alívio no regresso de quem nunca partiu.
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Consumo
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Após 13 anos de impasse, UE deu o passo que faltava na reforma dos direitos dos passageiros da aviação. Dos custos da bagagem de mão aos cartões de embarque em papel, andar de avião vai mudar em 2027.
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Arte
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Uma das valiosas obras que integraram as históricas exposições individuais de Souza-Cardoso vai a leilão em Lisboa. Esta é a história e o valor de "Copo branco belleza dos objectos" (1915-1916).
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Séries
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A narrativa, os conflitos, as heroínas, as vilãs, as relações, os tabus e uma produção com dinheiro para comprar tempo: os seis episódios na Prime Video são obrigatórios, escreve Susana Verde.
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Livros
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Três anos depois do best-seller "Leme", Madalena Sá Fernandes abre a porta de "Sótão", novo registo autobiográfico em torno da crueldade nas relações, dos fantasmas do passado e da solidão.
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Televisão
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Tem mais de 500 funcionários, há 25 anos que não passa o Natal com a família e no Grantley Hall até controla o estacionamento ao milímetro. Quem é ele, como chegou até aqui e o que lhe falta alcançar?
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Opinião
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As estratégias do PSD e do Chega são fundamentalmente iguais: ambas consistem em colar o outro ao PS. Para chegar onde?
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Para conseguirem as provas que condenaram um ex-ministro de Pedro Sánchez por corrupção, os juízes livraram da cadeia o homem que decidiu falar. Não é uma ótima ideia para a nossa reforma da Justiça?
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O problema com o PSD não é ter renegado a ideologia dos seus fundadores – o problema mesmo é ser cada vez menos um partido de ideias e propostas e mais um partido de simples ocupação do poder.
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O actual PPD ficou dependente de divisas ocas, e às vezes apalermadas, cunhadas por agências de comunicação.
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Talvez que a política tenha sido trocada pela instalação no poder e em “lugares”. E desde que não dê grandes chatices, fica-se “assim”: no “ir-se andando”, sem andar.