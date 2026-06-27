Apareceram 12 boas ideias de vários elementos da equipa da Rádio Observador para assinalar o sétimo aniversário deste projeto. Não é coincidência que várias dessas ideias propusessem adaptações do formato Comissão de Inquérito. O que é que esta rubrica tem que a torna tão especial? É um espaço habitual nas Manhãs 360, em que a Maria João Simões, a Carla Jorge de Carvalho, o Bruno Vieira Amaral e o Paulo Ferreira fazem um quiz com cinco perguntas aos entrevistados, que têm hipótese de pedir ajuda se não souberem a resposta. Há pontos para cada resposta certa. Há uma espécie de campeonato permanente entre todos os entrevistados para ver quem faz os 25 pontos possíveis. Mas o jogo é na verdade um pretexto introduzir os temas de que interessa falar, num tom descontraído, que permite respostas mais francas, desarmantes — e que muitas vezes são tão relevantes ou surpreendentes que acabam por abrir o noticiário seguinte. O sétimo aniversário da Rádio Observador cumpre-se neste sábado, 27 de junho, pelo que decidimos começar os festejos um dia antes, prolongar pelo fim de semana e levar até segunda-feira. Este sábado, nas manhãs 360 de fim de semana, teremos dois adversários políticos — o socialista André Pinotes Baptista e o liberal Rodrigo Saraiva — obrigados a entenderem-se sobre qual é a resposta certa, numa Comissão de Inquérito especial sobre a Seleção, horas antes de Portugal enfrentar a Colômbia no 3º jogo do Mundial. Experimentámos com os líderes parlamentares dos três maiores partidos no dia da estreia frente ao Congo e foi um sucesso (o programa, não propriamente essa exibição de Portugal). Na segunda-feira pelas 9h30 teremos o Ricardo Conceição e a Judite França, da nossa Tarde Política, a responder ao painel das manhãs. E esta sexta-feira de manhã tivemos uma Comissão de Inquérito invertida. Fernando Negrão (PSD), Rui Gomes da Silva (Chega) e Vitalino Canas (PS) é que fizeram as perguntas; a Carla, a Maria João e o Paulo tiveram de fazer pela vida para chegarem às respostas certas. Os três entrevistadores convidados para a festa juntaram-se num grupo de whatsapp criado pela nossa produtora Beatriz Canato para combinar as perguntas, mas depois quase ignoraram o guião. Rui Gomes da Silva, ministro sombra do Chega para a Justiça, avisou logo, ainda com os microfones desligados, que estavam ali para um ajuste de contas — por eles e por todos os outros entrevistados que sofreram apertos dos nossos perguntadores. Foi tudo em tom de brincadeira, como convém num programa especial de aniversário. Fernando Negrão, cúmplice, ajudou-nos discretamente com as respostas, sussurrando-as longe do micro. E Vitalino Canas perguntou logo onde estava o bolo de aniversário — que ainda não tinha chegado.