A hospitalidade árabe não se compadece com recusas. A Cátia Bruno e o João Porfírio bateram os recordes pessoais no que toca ao consumo de café turco esta semana, na Síria. Não se diz não a uma oferta. Não fica bem. E a cada paragem… um cafezinho. Mas os cafés iam tendo um sabor amargo. Os enviados especiais do Observador estiveram em Damasco nas celebrações do primeiro aniversário da queda de Bashar al-Assad e foi na capital que apanharam um grande susto. A 8 de dezembro de 2024, Damasco caía nas mãos do grupo opositor do regime, Hayat Tahrir al-Sham. O presidente sírio é agora Ahmed al-Sharaa. Um ano depois, nas ruas da capital, houve milhares e milhares de pessoas em festa. Um desfile de bandeiras, foguetes, colunas portáteis, gritos, cavalos, homens, mulheres e crianças. Passou um ano e a alegria tomou conta da cidade. Os editores de Internacional e de Fotografia do Observador estavam no centro dos festejos quando perceberam que algo estava errado. Uma multidão sem controlo acotovelava-se, apertava-se, esmagava-se numa rua mais estreita quando saía da praça principal. A festa acabou com mais de 200 feridos e um morto. A Cátia Bruno e o João Porfírio escaparam ao sufoco. Estão perto o suficiente para perceber que há uma tragédia a desenrolar-se, mas permanecem em segurança. Não se livraram do susto, porém. A Síria é uma nação que tenta reinventar-se depois de uma guerra brutal, que arrasou uma parte significativa do país, como atesta o cenário que os enviados especiais do Observador encontraram em Homs ou em Alepo, uma das cidades mais antigas do mundo, onde mais de 30 mil pessoas morreram na sequência de quatro anos de cerco. O testemunho de Salem al-Abdan, que se tornou bombeiro, em janeiro de 2013 — um ano depois do início da guerra — é revelador da irracionalidade destrutiva e mortífera a que os sírios foram sujeitos. E foi em Alepo que João Porfírio teve uma experiência, que acabaria em gargalhadas. A Cátia Bruno ficou à porta de uma mesquita. Era sexta-feira, dia de comércio encerrado e, por isso, não conseguiu comprar um obrigatório hijab — lenço para cobrir a cabeça. O João entrou, foi rodeado por homens, que o perfumaram e o envolveram em panos, enquanto entoavam orações. O editor de fotografia não entendeu logo o que se estava a passar, mas estaria a ser alvo de uma conversão religiosa. Tudo terminou bem e com mais um café. A Síria é um país arrasado e como tal, não se espera encontrar comodidades que damos, por aqui, como adquiridas. Não existe água quente em todo lado e até há hotéis onde a noção de silêncio conflitua com a urgência de reparações. A Cátia e o João sentiram alguma dificuldade em conseguir convencer os funcionários de um desses hotéis a parar as obras durante a noite. A custo, o berbequim calou-se perto das 3h da manhã. Esta resenha de aventuras de bastidores termina num mosteiro isolado, no meio de um deserto. Maria Lúcia é freira. Nasceu em Lisboa e cresceu em Mafra e hoje vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado — um mártir persa do século V. O local foi refúgio e alvo de bombardeamentos. Esta é uma reportagem que vamos publicar este fim de semana. Quando soube que iria receber dois portugueses no mosteiro, Maria Lúcia fez apenas um pedido: chá de perpétuas roxas — tem propriedades anti-inflamatórias e é um dos preferidos dos profissionais da voz. A encomenda foi entregue. Estar no local e relatar o que vivenciamos é essencial ao jornalismo. Há anos que acompanhamos o que se passa na Síria, mas pisar o pó dos escombros, ouvir os relatos e olhar os protagonistas nos olhos transporta-nos para aquela realidade. Não há água fria que nos demova. Fomos e continuaremos a ir sempre e onde for preciso. PS: Os enviados especiais do Observador viajaram a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.