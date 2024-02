Daqui a um mês temos eleições legislativas para escolher os nossos representantes e quem queremos a governar o nosso país. É agora o tempo de cada um dizer o que quer para os próximos anos. Da parte da Aliança Democrática, os jovens são uma clara prioridade, mas não são apenas hoje ou porque teremos eleições em março (como demonstrarei abaixo). Há muitos motivos para votares AD, mas procurarei destacar os 5 que considero mais relevantes. Os 5 motivos revelam que somos a candidatura do futuro e das novas gerações que querem mudar o nosso país.

Há algumas semanas, na convenção da AD, Luís Montenegro, dedicou uma boa parte do seu discurso aos jovens, demonstrando a prioridade que terão num futuro Governo AD e apresentou propostas concretas. Não são promessas, como alguns têm referido para desvalorizar ou como me têm questionado nas redes sociais, perguntando se vamos mesmo apresentar e concretizar estas propostas. A todos esses, esclareço: antes de serem – e bem – compromissos eleitorais da AD, foram propostas do PSD e da JSD na Assembleia da República.

1º motivo para votares AD: IRS máximo de 15% até aos 35 anos. Vamos criar um regime fiscal para as novas gerações com uma taxa máxima de IRS de 15% (excluindo o último escalão) para os jovens até aos 35 anos, ajudando todos aqueles que estão a começar a vida ativa, querem emancipar-se e necessitam de mais rendimento disponível todos os meses. Com este regime, as taxas marginais de IRS para os jovens são reduzidas para 1/3 das taxas atuais. Esta proposta foi apresentada 2 vezes no Parlamento pela JSD e o PSD e foi sempre chumbada pelo PS.

2º motivo para votares AD: Apoio à compra da primeira casa. Vamos criar uma Garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do preço da aquisição da primeira casa por jovens. É a proposta para quem não tem pais ricos, como denominei em Maio de 2023, já foi adotada em Espanha e visa resolver o problema da 1ª entrada que impossibilita muitos jovens de conseguirem comprar a sua primeira casa. Esta proposta foi apresentada 2 vezes no Parlamento pela JSD e o PSD e foi sempre chumbada pelo PS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

3º motivo para votares AD: Acabar com os impostos na compra da primeira casa. Resolvendo o problema da 1ª entrada junto dos bancos, vamos acabar com a 2ª entrada: os impostos. Somos claros, os jovens não devem pagar IMT e Imposto de Selo na compra da primeira casa. É um fardo brutal, injustificado, uma barreira adicional à emancipação que nós vamos eliminar. Esta proposta foi apresentada 4 vezes no Parlamento pela JSD e o PSD e foi sempre chumbada pelo PS.

4º motivo para votares AD: Mudar o programa Porta 65. Hoje, este programa exige aos jovens com pouca liquidez que assumam o risco de fazer um contrato de arrendamento para se candidatarem ao Porta 65 e eventualmente receberem o apoio. Este Programa deve ter como ponto de partida a garantia de atribuição à família do apoio, que depois procurará uma habitação compatível. Ademais, o apoio deverá ser expresso na comparticipação de rendas e eventual empréstimo de cauções. Todas as propostas que a JSD e o PSD apresentaram no Parlamento para alterar o Porta 65 foram sempre chumbadas pelo PS.

5º motivo para votares AD: Um Governo e Deputados que nunca desistem das novas gerações. Os primeiros 4 motivos focam-se nos dois principais dramas que prejudicam os jovens e levam muitos a emigrar, os baixos salários e falta de habitação, e quais as nossas prioridades. Este 5º motivo é o compromisso permanente que temos com mais áreas e propostas positivas para as novas gerações que a JSD apresentou nos últimos anos e que vamos continuar a defender e concretizar com o teu voto na mudança, como por exemplo: criar o cheque-psicólogo, alargar o acesso às bolsas e apoios sociais a todos os trabalhadores-estudantes, reforçar os rendimentos dos trabalhadores-estudantes, aumentar a dedução em sede de IRS das despesas de formação e educação, criar o cheque-bebé, implementar o voucher-cultura para jovens, reduzir o IVA para a taxa mínima na alimentação para bebés, garantir maior proteção social para os investigadores e cientistas, mais incentivos para a eficiência energética, criar incentivos fiscais ao consumidor na compra de produtos a granel, apostar na energia eólica off-shore, criar o estatuto do estudante praticante de atividades artísticas no Ensino Superior, rever o RJIES, contratar alojamento estudantil com as autarquias, setor privado e o setor social, construir mais residências para os estudantes deslocados. Estas são propostas que defendemos, muitas delas foram apresentas no Parlamento, tendo sido sempre chumbadas pelo PS.

Não temos de estar condenados a um País onde não há esperança de ser mais do que isto, do que o “ramerrame” do costume, um país sem elevador social, um país sem ambição. O país do PS. Agora é tempo de mudar. De ter esperança, ousadia, sonho e ambição. De não encolher os ombros e aceitar como inevitabilidade sermos um país pobre que nada oferece às novas gerações. Os jovens querem acreditar em Portugal, querem um país com oportunidades e futuro, um país com políticas concretas que nos potenciem para sermos prósperos, mais ricos, com melhor qualidade de vida, melhores salários ao fim de cada mês e igualdade de oportunidades para os filhos das famílias mais pobres.

Agora, a mudança está nas tuas mãos.