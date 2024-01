Foi em novembro do ano passado que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, afirmou, numa entrevista ao jornal Sol, que “a corrupção está instalada em Portugal” e que, não obstante ser essa, do seu ponto de vista, a realidade nua e crua, o poder político escolhia prioridades que esqueciam a Justiça, sem que houvesse “por parte dos responsáveis políticos a vontade de alterar alguma coisa”.

Dois anos antes, em pleno verão de 2021, já Henrique Araújo se pronunciara a favor da criminalização do enriquecimento ilícito e injustificado como “um bom instrumento para atacar a corrupção”.

O desassombro da quarta figura do Estado não obteve resposta, apesar de António Costa, chefe de governo desde 2015, ter sido ministro da Justiça com Guterres, e, supostamente, dominar as teias da lei, e não ignorar, decerto, as tendências da criminalidade.

