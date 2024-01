Diz-nos Paulo Tunhas no ensaio póstumo Filosofia, editado pelo Instituto de Filosofia da Universidade do Porto: “A filosofia pode ser concebida quer como uma atividade, como uma busca de saber, quer como uma doutrina, como algo que é ensinável, algo de sistemático.” Os sistemas filosóficos resultam deste segundo entendimento, onde se procura não apenas a coerência, mas também

“esgotar a totalidade do pensável, sem deixar lacunas algumas. Dito de outra maneira: de procurar construir um mundo integralmente coerente que seja habitado por tudo aquilo que podemos pensar, sem que nada lhe escape e sem que nada se encontre fora do lugar que essa coerência da totalidade lhe exige.”

É esta ambição sistemática da filosofia que torna tão intrigantes aqueles filósofos que, tendo alterado aspetos fundamentais do seu pensamento, levaram a doutrina a referir-se a essas fases como se representassem autores distintos: pensemos em Heidegger I (de Ser e Tempo) e Heidegger II (da Ereignis); no primeiro Wittgenstein (o do Tractatus) e no segundo Wittgenstein (o das Investigações); ou mesmo no jovem Karl Marx (dos Manuscritos) e no Marx maduro (do Capital). Numa área tão dada à sistematicidade como a filosofia, estas alterações são vistas como estranhezas: como se o normal fosse o filósofo ter tido um acesso privilegiado à verdade num determinado momento da sua vida (preferencialmente, muito novo, como sinal da sua excelência e excecionalidade), devendo limitar-se, por isso, nos anos seguintes, a amadurecer e a explicar esse vislumbre de sabedoria.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.