Numa época de más notícias é importante falar nalgumas boas. Esta semana, mais uma instituição europeia, neste caso o parlamento europeu, alterou e aprovou uma proposta de diretiva da comissão europeia (de 14/07/21) de criação de um mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço (MACF). Este mecanismo permitirá introduzir direitos aduaneiros da União sobre importações de países de fora da União que não tenham tributação de carbono ou um mercado de licenças de emissões de carbono, ou ambas, que resultem num preço do carbono semelhante.

A razão de ser e a consequência da implementação do MACF, que será um processo gradual, é simples de entender. Sem ele, o acréscimo de tributação do carbono que está a ocorrer na União Europeia (quer pelo aumento do preço do carbono quer pela extensão a mais sectores de atividade económica) traduzir-se-ia em perca de competitividade das empresas europeias num primeiro momento e deslocalização para países terceiros num segundo momento sem que daqui adviesse alguma redução das emissões (o chamado efeito “fuga de carbono”). A economia da União Europeia (UE), que ainda ocupa a terceira posição mundial, a seguir à China e aos EUA, tem vindo a perder peso no contexto mundial. Porém, a China lidera sobretudo nas emissões de gases com efeito de estufa (GEE dos quais o CO2 é uma importante componente) por unidade de PIB, ou seja, contribui proporcionalmente mais para o aquecimento global do que o seu peso no PIB mundial.

