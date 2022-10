Quarta-feira. Debate do OE. Sento-me diante da televisão a tomar notas para a crónica. De repente, percebo que o Partido Socialista e António Costa, especialmente António Costa, estão a viver uma intensa relação mística, porém delirante, com Passos Coelho, ausente do hemiciclo desde 2015. Pergunto-me: será folie à deux, partilhada entre o Partido Socialista e o seu Primeiro Ministro? Ou, se o colectivo não contar como um, deverá chamar-se folie à famille socialista? Entre a «vozearia» e o «lamaçal» esperei que, por associação, o nosso Primeiro-Ministro envergonhado pelos 4,4 milhões de pobres, a metade do país que governa, citasse João da Ega, n´Os Maias, quando diz «tenho a alma numa latrina e preciso de um banho por dentro». Mas não. Orgulha-se da sua prestação. Desisto – já aconteceu anteriormente, não vou escrever sobre o debate. Decido-me pela vizinha.

Em todos os prédios há uma vizinha chata. Manda o estereótipo que seja uma solteirona ou uma viúva com dois gatos e um periquito. Sabe quem entra, quem sai, queixa-se da música alta, do barulho das visitas, da falta de limpeza nas escadas, da gritaria dos miúdos e da vida em geral. O meu prédio não é excepção. Também tem uma vizinha chata. A vizinha chata sou eu. Sem ser solteirona ou viúva, sem ter gatos nem periquitos, mesmo sem ter a menor ideia de quem entra ou de quem sai, com as escadas limpas, e ainda que gritaria de miúdos, ou cães a ladrar, não me incomode, de todo, a vizinha chata, tenho a certeza, sou eu. O barulho enlouquece-me. Shhh…

A confirmação deste facto já anteriormente aceite por mim, chegou-me há algum tempo, ao ler a The Atlantic Magazine, quando me deparei com um artigo intitulado Why do rich people love quiet? Devo confessar que, expectante, parei logo no fim do título só para ir verificar o meu saldo bancário no telemóvel: continuava pobre. E com a agravante de ter uma sensibilidade auditiva de rica politicamente incorrecta.

