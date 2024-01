O que pensa o Ministro da Educação sobre os (maus) resultados nas provas de aferição 2023? Aguardo, desde a passada sexta-feira, pelo esclarecimento. E, a menos que algum comentário me tenha escapado, não existiu reacção oficial por parte do Ministro ou de outro membro do Governo.

É pena. Seria interessante conhecermos a posição do Governo sobre resultados que já foram descritos pelos professores como “desastrosos”, uma “falha tremenda” da recuperação da aprendizagem ou, ainda esta semana, qualificados pela Associação de Professores de Português como “globalmente maus” e demonstrativos de que os alunos não estão “a aprender o que deviam aprender”. O ponto já não é só os resultados serem preocupantes, é também os resultados contrariarem todo o discurso político dos últimos anos, quando nos foram dizendo que os alunos portugueses estavam a melhorar ou mesmo que já teriam recuperado do dano na aprendizagem durante a pandemia — o que faria de Portugal caso singular a nível internacional. A cada relatório nacional (Estudo Diagnóstico 2021-2023) ou internacional (PISA 2022) publicado, essa ilusão de sucesso desmorona-se, apesar de tentativas de justificar o injustificável. Desta vez, nem isso. A publicação discreta do relatório (numa sexta-feira e sem aviso) e a ausência de comentário do Ministro falam por si e dizem muito. Quando caem as narrativas fictícias de sucesso escolar e se esgotam as desculpas para enquadrar maus resultados, apenas resta o silêncio.

Não vou insistir na óbvia degradação da aprendizagem desde 2018. Tenho escrito sobre o tema e creio que já nem os mais acérrimos apoiantes do Governo poderão negar a evidência de que os resultados dos alunos têm piorado consistentemente. Por isso, vou antes focar-me em duas outras perguntas em relação às quais seria interessante conhecer a posição do Governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.