O escândalo da projecção televisiva dos resultados da eleição dos deputados para o parlamento da Madeira residiu no desplante sem vergonha com que os profissionais dos programas da SIC e da CNN – jornalistas e comentadores – desvalorizaram desde o primeiro minuto a enorme diferença de votos entre a aliança PSD-CDS e o PS com uma presumida sondagem à boca de urna promovida pela Universidade Católica.

Ainda no decorrer da votação, todos os «opinantes» da TV insistiam repetidamente na distância atribuída pela tal sondagem a qualquer «maioria absoluta» por parte da lista PSD-CDS, quando esta já rapidamente se destacara do PS e viria, afinal, a obter mais do dobro de votos que o PS, ainda que tendo de se contentar no fim do dia com menos um deputado do que a soma dos dois partidos quatro anos antes.

O resultado da aliança viria, pois, a ser no passado domingo 23 deputados relativos a 43% dos votantes em vez dos 24 adicionados pelo PSD e o CDS (21+3) há quatro anos! E era esse deputado a menos que os agentes da propaganda televisiva não se cansavam de comparar com a actual «maioria absoluta» do PS, arrancada aliás com pouco mais de 40% dos votos.

