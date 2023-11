Cerca de 8% dos recém-nascidos nascem “antes de tempo”. A nível mundial há cerca de 15 milhões de bebés prematuros. Em 2023, o lema do Dia Mundial da Prematuridade é “Pequenas ações, grande impacto: Contato pele a pele imediato, para todos os bebés em qualquer lugar do mundo”. Um lema alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) que refere que o contato imediato pele a pele entre os bebés que nascem prematuros e os seus pais deve ocorrer, sempre que seja possível, “imediatamente após o nascimento”.

Sabe o que é o contato pele a pele? Consiste em colocar, imediatamente após o nascimento ou o mais precocemente possível, o recém-nascido despido, com um gorro na cabeça e coberto por uma toalha aquecida, diretamente no peito descoberto da sua mãe.

A primeira hora de vida é um momento privilegiado para a ligação entre mãe e filho, quando ambos estão prontos para uma interação recíproca coordenada. Comportamentos instintivos nutritivos por parte do bebé, incluindo a procura do mamilo materno e o início da amamentação, começam neste momento. É importante assegurar que o contato pele a pele é praticado num ambiente seguro em que os profissionais de saúde se sintam confiantes e competentes para dar o suporte necessário às mães e aos seus bebés.

O contato pele a pele tem vantagens, quer para o recém-nascido quer para a mãe. Contribui para a regularização da temperatura corporal do bebé, da frequência cardíaca, respiratória, na diminuição do choro, do stress e da dor. Vai promover a vinculação, um sono mais tranquilo, permite-lhe reconhecer o cheiro da mãe. Vai favorecer também o início precoce da amamentação, o seu estabelecimento e manutenção e a regularização dos níveis de glicémia.

Facilita, ainda, a colonização da pele e do sistema gastrointestinal com as bactérias da pele da mãe, ajudando na prevenção de infeções. Promove, também, uma melhor adaptação à vida.

Para a mãe, ajuda a promover a vinculação precoce, facilita o início e o estabelecimento da amamentação e do sucesso da primeira mamada, a autoconfiança e uma boa transição para a parentalidade. Vai favorecer a contração uterina e diminuir a hemorragia pós-parto e reduz o risco de anemia e de depressão.

O ensino feito à grávida nas consultas de vigilância pré-natal será um contributo importante para a promoção do contato pele a pele no pós-parto imediato e no sucesso da amamentação.

Muitas vezes, questionam-me se os bebés que nascem por cesariana também podem fazer contato pele a pele. Sim, o contato pele a pele é possível mesmo que o parto seja por cesariana, desde que a grávida esteja acordada, seja esse o seu desejo, dê o consentimento – e que a mãe e o bebé estejam clinicamente estáveis.

Os profissionais de saúde que estiverem a acompanhar a grávida durante o parto, devem ajudar e ser facilitadores desta boa prática. O pai deve estar presente, sempre que possível, no parto por cesariana, colaborar e ter um papel ativo, dando apoio durante o contato pele a pele.

Este primeiro contato é não só emocionalmente importante, mas absolutamente essencial para melhorar as hipóteses de sobrevivência e a saúde de bebés com baixo peso e que nascem prematuros.