De repente, há duas ou três semanas, o 1.º ministro decidiu promover a nóvel ministra da Habitação – uma pasta ignorada até então – e fazer deste novo tema mais um desses inúmeros problemas sem solução com que o país tem vivido desde a tomada do poder pela «geringonça» em 2015. Entretanto, a tragi-comédia da TAP prossegue desde a primeira venda falhada no início do século XXI, promovida pelo governo Guterres e assinada por António Costa.

Pretende este agora fazer da habitação um novo objecto de propaganda em favor dos pobres e contra os ricos perante a queda generalizada da economia nacional com a inflação e a perda do poder de compra. De repente, desapareceu a capacidade do SNS para resolver a situação sanitária da população perante a pandemia e agora o soçobro de áreas como a ginecologia e a pediatria frente à queda da fecundidade e ao colapso paralelo da geriatria em relação aos idosos! Perante a situação, o governo embarcou num ataque puramente ideológico à medicina privada que tanto o PS como o PSD tinham vindo a generalizar desde o início do séc. XXI, culminando com a regressão da esperança de vida em Portugal abaixo do 30.º lugar…

Desta vez, o governo não poupou os argumentos mais populistas contra os estrangeiros que têm vindo a adquirir casas e andares onde gozar de melhor clima e contra os estudantes e investigadores que beneficiam das bolsas da UE a fim de contracenar temporariamente com as universidades locais, o que só nos faz bem a todos, quanto mais não seja para aprendermos as línguas uns dos outros!

