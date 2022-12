Ficará para a história como exemplo da falta de cultura democrática dum primeiro-ministro em funções, e de um certo PS, a vocalização, numa entrevista à Visão, gravada em vídeo e replicada em todas as televisões e restantes meios de comunicação social, da referência aos “queques que guincham”.

António Costa proferiu esta boutade sem medir bem o que dizia, e até envolvendo-a num sorriso de evidente prazer e satisfação, porque talvez julgasse que desferia um golpe de génio, mortal, no partido que a situação mais teme.

Não percebo que imagem passou pela cabeça de António Costa naquele momento. Os mais jovens e urbanos talvez nunca tenham assistido a uma matança do porco, um costume que era frequente em Portugal, uma festa em que a família e convidados se reuniam para matar o porco que tinha passado 12 meses na engorda e era sacrificado nesse “ritual”, para alimentar a família durante o ano seguinte, com enchidos, carnes salgadas, etc.

Na matança do porco, os algozes espetam uma faca longa de dois gumes diretamente no coração do suíno que, perdoem-me a crueldade do relato, guincha desde o início do processo e enquanto se vai esvaindo em sangue até à sua morte, após a qual ainda lhe queimam a pele para ficar sem pelos e enrijecer o couro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.