Depois de mais de uma década de taxas de juro próximas de zero e negativas, o aumento das taxas oficiais do BCE já começou a ter efeitos nos custos das famílias e das empresas.

Entre setembro de 2021 e setembro de 2022, o indicador compósito do BCE relativo ao custo dos empréstimos para a compra da casa subiu de 1,3% para 2,44% na Zona Euro, e de 0,8% para 2,24% em Portugal. Para as empresas não financeiras, o custo dos empréstimos subiu de 1,49% para 2,41% na Zona Euro e de 2,17% para 3,6% em Portugal.

Mas o aumento do custo de financiamento não é o único desafio que se coloca às famílias e às empresas no próximo ano. A mudança muito rápida na orientação da política monetária, as dúvidas sobre a velocidade com a qual os bancos centrais irão aumentar as taxas diretoras e o valor que irão atingir são fonte de grande incerteza para os mercados financeiros, o que resulta num aumento da volatilidade e da instabilidade financeira. Este efeito é visível, por exemplo, nas taxas de juro da dívida soberana dos países mais endividados. As diferenças na política monetária entre diferentes regiões refletem-se também em variações nas taxas de câmbio, contribuindo para a desvalorização do euro face ao dólar.

Apesar desta incerteza, é certo que as economias europeias estão em geral atualmente mais bem preparadas para a enfrentar. Se a guerra aumentou o risco de recessão, o sistema financeiro está bastante mais sólido do que na última crise. Na Zona Euro, a dívida do setor privado só atingiu o nível de 2008 em 2019 (e em percentagem do PIB continua muito inferior). O setor financeiro, por sua vez, reforçou significativamente os seus rácios de capital desde a última crise financeira.

