É costume celebrar os atletas, mas apenas os praticantes, pois os que não praticam, que somos a maioria, somos ignorados ou, até, desprezados, o que é uma gritante discriminação e hipocrisia social. Nestes venturosos tempos relativistas, brada aos Céus a injustiça que diariamente se pratica contra os desportistas não praticantes.

A definição de desportista não praticante, por demais evidente, não requer grandes explicações: são os adeptos das competições desportivas que as apreciam das bancadas dos estádios ou, quando são transmitidas pela comunicação social, no sofá.

Os desportistas não praticantes somos muito mais completos do que os praticantes: estes, por regra – talvez com a única excepção do decatlo – dedicam-se a uma ou duas disciplinas desportivas. Nós, pelo contrário, abraçamos todo o tipo de modalidades – olímpicas, para-olímpicas e as mais que houver! – desde que admitam espectadores, sejam transmitidas pela rádio, pela televisão ou pela imprensa. Portanto, um desportista não praticante tem um conhecimento desportivo muito mais vasto e rico do que um simples atleta que, em princípio, só domina o desporto que pratica.

