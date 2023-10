Já defendia há muito, internamente, que a Oficina da Liberdade carecia de uma coluna social; entendo que, para além de enfadonhas análises político-filosóficas, devemos tentar trilhar o nosso caminho pelo espampanante mundo da imprensa cor-de-rosa e crítica do jet set. E confrontado com um generalizado desprezo pela ideia, senti que tinha mesmo que colocar as mãos na massa. Tenho algumas falhas que me desqualificam enquanto especialista em famosos: não sei distinguir, por exemplo, a Bárbara Bandeira da Bárbara Tinoco. E, sobretudo, não vejo televisão portuguesa de todo. Vivemos, contudo, no tempo das opiniões emanadas das leituras dos cabeçalhos, pelo que me sinto apto a fazer esta análise com a superficialidade corrente.

O mês principiou com a cerimónia dos Globos de Ouro. Comparado com muitos outros seguidores da nossa renomada oligarquia artística, sou um fã muito recente deste festival onanístico. Apaixonei-me na edição de 2021 e parece-me – digo-o com pesar – que a génese do meu fascínio terá surgido no seu pináculo. Muito dificilmente veremos algum dia um espectáculo a atingir semelhantes níveis de bufonaria, elevada a um patamar de virtuosismo só atingível por verdadeiros artistas. A ilustrar a encenação, uma plateia adornada de açaimes de todas as cores e feitios. Não sei qual terá sido a opinião de Bruno Nogueira – o homem que disse querer bater em pessoas que não usam açaime na rua – sobre a mordaça transparente de Bárbara Guimarães. Não temos razões para acreditar, contudo, que a experiência da Bárbara com violência masculina terá ido para além da conhecida.

O apogeu daquela pilhéria, esse, foi indubitavelmente a atribuição de um globo de ouro – de melhor actor principal, categoria teatro tragicómico – ao almirante das vacinas, cuja única qualidade distintiva com mais gravitas do que a sua monocelha era o seu sentido patriótico de injectar crianças a caminho do Quinto Império. Não sei o que é feito dele. Mas foi, portanto, com a fasquia neste patamar que parti à exploração da edição deste ano, pelo que saí necessariamente defraudado. Seguem-se, todavia, algumas notas de destaque.

José Condessa, como sabe qualquer pessoa erudita, terminou com a namorada depois de alcançar a fama mundial numa série em que faz o papel de um açoriano com sotaque lisboeta. Console-se, no entanto, quem lamenta a morte deste amor; o amor não morreu, ele aliás “não morre”. Diz o actor que o amor, não tendo morrido, “deixou de existir”. É um homem consciente dos efeitos lubrificantes que palavras profundas desprovidas de sentido têm no sexo feminino – quando saídas da boca de um homem bonito, bem entendido – e usa-os em seu proveito. Muito boa sorte para esta nova etapa de vida de solteiro; aparecer nas recomendações da Netflix abriu-lhe portas nas DMs do insta que ele não achava possível. Fica a ganhar a ex-namorada, que – apesar de ter de levar com o vexame público das redundâncias eufemísticas do namorado para justificar querer estar com outras mulheres – leva para a vida a lição de que textos românticos nas redes não são garantias de estabilidade conjugal. Não terá aprendido, no entanto, que namorar com actores é má ideia. O novo namorado estava lá, é também um actor, com três nomes que ninguém conhece, e ficou ali a ver um homem extremamente apessoado a dedicar à sua namorada um prémio que ele nunca vai ganhar. Este não se importava de ter levado um açaime.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desconhecia por completo quem era a Garota Não. De repente, as mulheres alternativas chamam-se todas Não, é uma meta-ironia curiosa. A Garota Não – de estatueta dourada em riste, prémio que distinguia a excelência do seu trabalho – leu um poema “para dizer coisas” que estavam “aqui à flor da pele”. Um poema muito mau, mas muito admirado, em que insinua que a sociedade não se deveria reger pela… meritocracia. Quem partilhou o poema dela parece concordar.

Catarina Gouveia, descrita pelo IMDB como “uma das pessoas mais influentes das redes sociais”, compareceu de vestido de noiva. Sempre me pareceu um desperdício o facto de uma indumentária tão cara e revestida de tanto aparato gastar toda a sua utilização em poucas horas. Parabéns à Catarina Gouveia pela reutilização de recursos e desejos de que utilize toda a sua influência digital para convencer as seguidoras de que usar o vestido de noiva apenas uma vez é um desperdício de dinheiro, para mais no início de uma vida a dois.

Esta cerimónia não representa apenas uma oportunidade de reciclar vestidos usados; significa também uma pertinente chance de acenar vigorosamente a virtude que esteja mais em voga. João Reis, por exemplo, ex-marido de Catarina Furtado – mas que terá ficado com o seu pedantismo humanitário na separação de bens – apelou à “justiça climática”, um conceito nouvelle vague, complexo e esotérico, cuja definição cabe ser interpretada por cada um de nós. E ficará melhor assim, no silêncio envergonhado da incongruência semântica.

A última vez que tinha lido sobre Ângelo Rodrigues – conhecido noutra vida por Angel-O (o “o” é lido em separado e em inglês) – ele estava num templo budista, tentando libertar-se do materialismo mundano desta sociedade compulsivamente e futilmente consumista, agarrada à oca fachada da aparência e da vaidade. Vi-o agora na cerimónia. De tranças.

Quer Sara Matos, quer Cláudia Vieira apresentaram-se de cabelo francamente curto, confirmando talvez as suspeitas de que namorar com Pedro Teixeira é cancerígeno.

Em suma, um certame sumptuoso, mas – bem espremido – pouco sumarento. Esperemos que a edição de 2024 nos traga de volta à fórmula que tanto sucesso trouxe à edição de 2021: focinhos tapados, dogmatização religiosa da ciência e uma deliciosa arrogância de superioridade moral demonstrada pela trupe mais frívola desta terra abandonada.

Nota editorial: Os pontos de vista expressos pelos autores dos artigos publicados nesta coluna poderão não ser subscritos na íntegra pela totalidade dos membros da Oficina da Liberdade e não reflectem necessariamente uma posição da Oficina da Liberdade sobre os temas tratados. Apesar de terem uma maneira comum de ver o Estado, que querem pequeno, e o mundo, que querem livre, os membros da Oficina da Liberdade e os seus autores convidados nem sempre concordam, porém, na melhor forma de lá chegar.