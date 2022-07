Volta Ronaldo!

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No próximo dia 7 de Outubro passam 20 anos que fui ao antigo estádio José Alvalade ver um jogo da sexta jornada do campeonato. A certa altura um miúdo pega na bola pouco depois do meio campo, faz uma arrancada que o leva a passar por vários adversários e em esforço, mas com classe “pica” a bola por cima do guarda-redes e marca um grande golo; o seu primeiro como sénior… e o resto é história.

História esta que pode ter um final muito feliz porque acredito que esse mesmo jogador possa voltar a marcar golos com esta camisola. A probabilidade ainda é pequena mas tem toda a lógica, assumindo que o Ronaldo não queira ficar em Manchester como parece ser o caso.

Não vou entrar muito nos enormes benefícios que tal contratação traria ao Sporting seja em termo de prestigio, visibilidade, receitas, etc. mas aqui o tema é mesmo o próprio Ronaldo e quem ajuda a gerir a sua carreira e é para ele/s que escrevo.

O melhor jogador português de sempre e para muitos o melhor jogador mundial de todos os tempos deve jogar a próxima época no Sporting porque:

É o clube no qual ele se tornou um homem e um craque; ao longo da sua vida e carreira tem dado várias provas do seu sportinguismo e seria recebido de braços abertos por todo o clube desde os sócios e adeptos, passando pelo staff (esqueçam lá isso do problema para o Ruben Amorim) e pelos outros jogadores (por todos os clubes onde passou Ronaldo só recebeu elogios pela sua liderança e companheirismo); Financeiramente a operação é viável desde que parte do ordenado seja pago por objetivos, considerando os benefícios fiscais aos portugueses que voltam, a possibilidade de um investidor/patrocinador apoiar esta aposta e ainda a provável abertura de Ronaldo para abdicar de parte do que hoje recebe; Terá a possibilidade de manter ou até aumentar a distância para o Messi em termos de golos na Champions (são 15 os golos de diferença hoje); O clube que mais interesse tem mostrado em Ronaldo é o rival do clube de coração dele em Espanha, tem um estilo de futebol pouco adaptado às suas características e, em ano de Mundial, fixando-se perto da Cidade do Futebol poupará deslocações e terá mais tempo de recuperação, o que é ainda mais importante com a sua idade; A competitividade (ou falta dela) do nosso campeonato, nomeadamente em relação à La Liga irá permitir-lhe mais facilmente gerir a condição física e estar no topo da forma para os jogos da Champions e do Mundial; Tem casa em Lisboa, a adaptação dos filhos será fácil e a “perseguição” pela imprensa/fãs é muito menor que noutros países; Tem a oportunidade de devolver em campo, ainda em boa forma física, parte do que o clube lhe deu quando mais precisou e sair campeão pelo Sporting e, quem sabe, até fazer uma graça nas competições europeias e preparar o caminho para outras funções no futuro.

Podem dizer que eu estou a ser sonhador, espero é, como no passado, estar a ser mais uma vez visionário.

Volta Ronaldo!