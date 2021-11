Congresso do Chega. "Sá Carneiro estaria orgulhoso" no Chega, diz André Ventura

Encerramento do IV Congresso do Chega. Ventura lembra Sá Carneiro "que nunca se ajoelhou ao PS" e chama descontentes do PSD e CDS. Oposição interna subiu ao palco para se ouvir gritar "vergonha!"