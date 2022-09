Turismo. "Houve um aumento brutal dos custos. Vamos chegar ao fim do ano com valores recorde de despesas", alertam empresários

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve destaca recuperação do setor, mas alerta para aumento dos custos. Hélder Martins pede redução do IVA sobre as empresas.