GNR apreende 11 armas e 1.722 munições em Viana do Castelo

A GNR apreendeu 11 armas e 1.722 munições de diversos calibres a um homem do concelho de Viana do Castelo que tinha ameaçado um familiar com uma espingarda, informou este sábado aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo revela que as armas e as munições foram apreendidas na sexta-feira, na sequência de uma investigação sobre o arguido, que se prolongou por cerca de três meses.

O homem, de 78 anos, não se encontrava na residência, na altura em que a força policial atuou, a coberto de um mandado judicial.

Segundo a GNR, as armas apreendidas são uma caçadeira, duas espingardas de ar comprimido e oito armas brancas.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

Continuar a ler