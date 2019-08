45 minutos, dois golos. Atl. Madrid vence Juventus de Ronaldo ao intervalo com show de João Félix

Um jogo entre uma equipa espanhola e uma equipa italiana, em Estocolmo, a capital da Suécia, onde as principais estrelas dos dois conjuntos são dois portugueses. Podia ser esta a sinopse do último teste de pré-temporada do Atl. Madrid e da Juventus, que este sábado se encontraram para o derradeiro encontro da International Champions Cup, a competição de pré-época que o Benfica até já havia conquistado. Pormenores à parte, João Félix e Cristiano Ronaldo eram os principais destaques de um jogo entre duas das melhores equipas do mundo neste momento.

No fim de semana em que arranca a Primeira Liga, a Premier League e ainda a liga francesa, o Atl. Madrid de Simeone realizava o último jogo de preparação, a uma semana do início da liga espanhola, e a Juventus de Sarri fazia também os últimos ajustes, a duas semanas do começo da liga italiana. O encontro entre espanhóis e italianos era também um encontro entre duas das equipas que melhor se movimentaram no mercado de verão, ainda que de forma distinta: se o Atl. Madrid se destacou pela quantidade (Félix, Lodi, Trippier, Herrera, Felipe, Hermoso e Llorente, citando apenas os mais relevantes), a Juventus superiorizou-se ao assegurar jogadores muito pretendidos e que atuam em posições nevrálgicas (De Ligt, Rabiot e Ramsey).

Simeone optou por deixar Diego Costa, que foi o melhor marcador dos colchoneros na pré-temporada, no banco de suplentes, lançando Morata no onze: a presença do avançado espanhol permitiu a João Félix atuar em terrenos mais semelhantes àqueles que cobria quando estava no Benfica, a apoiar Seferovic, e deu ao jovem português uma liberdade tática, técnica e posicional que este ainda não tinha tido desde que chegou a Madrid. Do outro lado, Cristiano Ronaldo tinha Douglas Costa e Higuaín como companhia na frente de ataque — Mandzukic e Dybala, dois dos nomes mais mencionados no último dia de mercado em Inglaterra (o primeiro por interessar ao Manchester United, o segundo por ter estado praticamente certo no Tottenham), perderam espaço com Maurizio Sarri e assistiam à titularidade de Higuaín, que o treinador italiano já conhecia do Chelsea, a partir do banco de suplentes.

Depois de um primeiro susto provocado por Chiellini ao segundo poste no seguimento de um canto de Pjanic, que obrigou a uma grande intervenção de Oblak (10′), João Félix inaugurou o marcador com um grande remate de primeira depois de um cruzamento de Trippier a partir da direita (24′) — ainda que a organização do torneio tenha, de forma algo explicável, atribuído o golo a Lemar porque a bola ainda desviou no francês. Khedira empatou a partida pouco depois, com um remate de fora de área que surgiu de uma jogada de insistência (29′), mas o jovem avançado português bisou e repôs a vantagem do Atl. Madrid com mais um golo de primeira, ao aparecer praticamente isolado na cara de Szcsesny depois de um passe longo de Lemar (33′).

Félix até esteve bastante discreto durante os primeiros 20 minutos, algo escondido junto ao corredor direito e sem possibilidade de pegar no jogo e avançar. A subida de rendimento do português surgiu através de uma alteração de Simeone, que o trocou com Lemar e o colocou a povoar mais a faixa central, onde se tornou um quase vagabundo que não tinha um espaço físico definido e tanto avançava pelo corredor interior como surgia nas alas para desequilibrar e abrir linhas de passe. Do outro lado, a exibição de Cristiano Ronaldo acabou por ser ofuscada pelos dois golos de João Félix, mas a verdade é que o avançado da Juventus acabou por não ter muitas oportunidades de fazer a diferença num primeiro tempo em que a equipa de Maurizio Sarri teve mais bola mas não soube materializar essa posse em oportunidades.

