Polícia Marítima portuguesa resgata 43 migrantes na Grécia

Os elementos da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos resgataram esta segunda-feira 43 migrantes que navegavam a bordo de um bote a sul de Molivos, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“A Polícia Marítima foi informada por um navio da guarda costeira grega ao serviço da NATO de que tinha sido detetada uma embarcação a sul de Molivos, fora da área de patrulha da Polícia Marítima”, refere a AMN em comunicado.

A equipa da Polícia Marítima a bordo da embarcação “Tubarão” navegou para a posição, tendo intercetado um bote com 43 migrantes a bordo, dos quais 14 crianças, 13 mulheres, uma delas grávida, e 16 homens.

“Os migrantes foram depois transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas”, acrescenta o documento.

Segundo o comunicado, com este resgate, aumenta para 1.103 o número de vidas salvas pela Polícia Marítima portuguesa na Grécia só este ano.

“Desde 2014, quando iniciou a participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima já resgatou 5.917 migrantes”, conclui.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

