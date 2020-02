O Vitória de Guimarães regressou esta sexta-feira aos triunfos na I Liga de futebol, ao ganhar em casa do Desportivo das Aves por 2-0, no jogo que inaugurou a 22.ª jornada da prova.

A equipa vimaranense, que na última jornada perdeu na receção ao FC Porto por 2-1, apenas marcou na segunda metade, primeiro com um golo de Davidson, aos 65 minutos, e depois por André André, aos 78, numa etapa em que os avenses até dispuseram de uma oportunidade flagrante para se adiantarem, através de uma grande penalidade, mas Welinton Junior permitiu a defesa do guarda-redes Douglas.

Com este triunfo, os vitorianos subiram ao sétimo posto com 31 pontos, enquanto o Desportivo das Aves ocupa a última posição com 13 pontos.