(Artigo em atualização)

O plenário do Conselho Superior de Magistratura decidiu avançar com três inquéritos disciplinares contra três juízes: o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (Vaz das Neves), o que agora se demitiu, Orlando Nascimento e Rui Gonçalves. Em causa estão três processos.

Tal como o Observador noticiou, em causa estão suspeitas de viciação do sorteio informático do recurso apresentado por Rui Rangel contra a absolvição do “Correio da Manhã” em primeiro instância. Enquanto relator, Nascimento veio a condenar aquele jornal ao pagamento de uma indemnização de 50 mil euros ao seu colega desembargador, mas o Supremo Tribunal de Justiça revogou a decisão.

O juiz desembargador Rui Gonçalves que, enquanto relator de um acórdão que está na origem de um dos crimes de corrupção imputados a Rui Rangel na Operação Lex, é outro dos juízes que será alvo de inquérito disciplinar.

O sorteio informático que levou à distribuição de um recurso de José Veiga e de outros arguidos do chamado caso João Vieira Pinto a Rui Gonçalves também terá sido viciado, sendo que Veiga veio a ser absolvido pela 3.ª Secção Criminal da Relação de Lisboa da pena de prisão de 4 anos e 6 meses a que tinha sido condenado em cúmulo jurídico. Nos autos da Operação Lex, José Veiga é suspeito de ter corrompido Rui Rangel para influenciar esta decisão, recebendo alegadamente em troca mais de 300 mil euros.