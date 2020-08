Época morta, rei posto: menos de 48 horas depois de nova derrota com o FC Porto na final da Taça de Portugal, que terminou de forma oficial a longa temporada de 2019/20, o Benfica vai apresentar oficialmente Jorge Jesus como novo treinador para próxima época numa cerimónia que se vai realizar no Seixal esta segunda-feira, dia 3, às 17 horas. Em paralelo, o Flamengo deverá receber nas próximas horas o montante respeitante à cláusula de rescisão do antigo técnico, que não tinha chegado ainda no final da semana segundo a imprensa brasileira.

“Na verdade, não esperávamos que Jorge Jesus saísse. Ele disse-me no jantar de despedida que o sonho dele era reformar-se no Benfica, que não foi o clube que o lançou, mas foi o clube em que se envolveu mais, em que ficou mais famoso. Ele tem uma relação emotiva forte não só com o clube, mas também com o presidente… e o contrato que lhe ofereceram permite que chegue aos 70 treinando o Benfica, que é a idade que ele tinha planeado para a aposentadoria e que ele queria reformar-se no Benfica”, disse este sábado Rodolfo Landim, líder do Flamengo, à ESPN, acrescentando que o sucessor, Domènec Torrent, terá uma cláusula de rescisão bem maior.

