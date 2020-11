(em atualização)

O cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, um dos principais cientistas nucleares do país, tido como o mentor do programa nuclear iraniano, foi assassinado esta sexta-feira nos arredores de Teerão, segundo avança a imprensa internacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano aponta o dedo a Israel, embora ainda não acha informações oficiais sobre os autores do ataque — que terão também sido mortos depois de atacarem o veículo onde seguia o cientista, segundo a agência noticiosa iraniana FARS.

“Hoje, terroristas assassinaram um eminente cientista iraniano”, escreve o ministro Javad Zarif no Twitter. “Esta cobardia — que tem sérias indicações de ser de responsabilidade israelita — mostra o desespero belicista dos perpretadores.” O ministro dos Negócios Estrangeiros apela ainda à comunidade internacional, e em especial à União Europeia “para acabar com seus vergonhosos” dois pesos e duas medidas, e “condenar este ato de terrorismo”.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020