O presidente executivo da Media Capital, Luís Cunha Velho, afirmou esta segunda-feira que a empresa começou “a operacionalizar o lançamento da CNN Portugal”, em “estreita” colaboração com a CNN, e que em breve vão ser transformadas “algumas instalações”, em Queluz.

A Media Capital anunciou em 24 de maio que tinha fechado um acordo com a CNN para criar a CNN Portugal.

Num comunicado interno enviado esta manhã aos colaboradores, Luís Cunha Velho fez o ponto de situação do projeto.

“Na sequência do memorando de entendimento assinado pelo grupo Media Capital e pelo prestigiado canal de informação norte-americano CNN, quero comunicar-vos que entrámos numa nova fase deste desafiante projeto, começámos a operacionalizar o lançamento da CNN Portugal, em estreita colaboração com a CNN”, afirmou o presidente executivo.

Além disso, “preparamo-nos também para, muito em breve, transformar algumas instalações em Queluz de Baixo”, acrescentou.

“Queremos garantir que um canal de informação tão ambicioso e influente como esperamos que seja a CNN Portugal dispõe das melhores condições para uma transmissão de qualidade 24 horas por dia”, referiu.

“A CNN Portugal vai nascer com uma cultura multiplataforma”, acrescentou, adiantando que no que respeita à componente editorial, designadamente informações relativas a programas, noticiários, rostos do canal e grelha, “oportunamente” serão partilhadas algumas novidades.

A TVI24 vai dar lugar à CNN Portugal no último trimestre deste ano.

“Tencionamos certamente no último trimestre deste ano estar no ar”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, no dia 24 de maio no Jornal das 8 da TVI.