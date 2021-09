Um homem de 39 anos foi detido na ilha de São Miguel, Açores, por “fortes indícios de homicídio qualificado” de uma mulher de 42 anos, com uma catana, após perseguição automóvel, revelou hoje esta quinta-feira Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ esclarece que o crime ocorrido na quarta-feira, no concelho de Ribeira Grande, “foi consumado na sequência de uma perseguição automóvel, em que o suspeito, após ultrapassagem, bloqueou a via, para logo depois se dirigir ao veículo da vítima, empunhando uma catana”, que usou para a atingir, nomeadamente na zona da cabeça, provocando-lhe “a morte no local”.

Com recurso àquela arma, “o agressor desferiu, com extrema violência, um conjunto de golpes contra o corpo da vítima”, com quem “manteve um relacionamento amoroso”.

De acordo com a PJ, o suspeito agiu “motivado por sentimentos de vingança, por acreditar que a vítima usava técnicas de bruxaria para o prejudicar”.

A PJ acrescenta que, “através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Polícia de Segurança Pública, procedeu à identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito”, do suspeito.