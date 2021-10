A autarquia de Lisboa, liderada por Fernando Medina, foi responsável no ano passado por 65% do valor das contas por pagar em 298 câmaras do país no ano passado, segundo revela um relatório do Conselho de Finanças Públicas (CFP) a que o DN teve acesso.

Não foi só Lisboa que registou um “agravamento das despesas”. Segundo o mesmo documento, as contas por pagar, que consistem numa parte do passivo que integram parte da dívida que já venceu ou está prestes a fazê-lo (mas que não entrou em incumprimento), aumentou 35% nos municípios em 2020.

No total, as autarquias devem 462 milhões de euros, algo que o CFP justifica com o “aumento da despesa corrente primária por pagar” e com “a aquisição de bens de capital (investimento na ótica da contabilidade pública)”.

A capital do país é responsável por 300 milhões de euros das contas por pagar “sem que tenham sido, contudo, indicados quaisquer montantes de passivos”, diz o CFP, que dá conta ainda de “algumas falhas no reporte, bem como de coerência dos dados reportados, situações de que pela sua materialidade se justifica dar nota” no executivo de Medina.

A análise do CFP abrangeu “298 dos 308 municípios portugueses (que representavam 97,5% da despesa efetiva de 2019)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR