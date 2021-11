Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O dinheiro encontrado na passada sexta-feira pela Guarda Nacional Republicana em cinco cofres, descoberta realizada em Rio de Moinhos (Penafiel), poderá ficar para o Estado, avança a TVI24.

No entanto, para que o dinheiro fique para a República Portuguesa, no caso de ninguém reclamar o montante, é necessário primeiro que o Ministério Público arquive o inquérito iniciado após a descoberta, o arquivamento seja oficializado por um magistrado e passem 60 dias após o processo.

Ou seja, há quatro hipóteses para o destino dos 400 mil euros encontrados no muro de pedra: caso ninguém reclame o dinheiro, este reverte para o Estado; se se provar que o dinheiro surgiu de meios ilegais, este irá igualmente dos cofres do muro de pedra para os cofres do Estado; se o possível dono do dinheiro o reclamar para si e der provas da legalidade do montante, poderá reaver o valor; por último, caso seja proveniente de um roubo, o dinheiro poderá ainda ser entregue ao lesado do crime.

O montante descoberto em Rio de Moinhos encontra-se, de acordo com a TVI 24, guardado no Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Segurança.