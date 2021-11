O corpo de um homem que praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, está a ser procurado pela Polícia Marítima e Força Aérea, disse à Lusa o comandante da capitania do Douro.

Segundo o capitão Rui Santos Amaral, o alerta foi dado por um dos bares da praia situado em Canidelo, cerca das 15h55, estando no local, também, os Sapadores de Vila Nova de Gaia e os Bombeiros de Coimbrões.

“Até ver ainda não vimos qualquer sinal nem do homem nem do parapente”, revelou o responsável da capitania.

As buscas, que “irão durar enquanto houver luz solar”, foram reforçadas com a chegada de “um helicóptero da Força Aérea, enquanto na água estão dois barcos semirrígidos das Estações Salva-vidas de Leixões e do Douro”, acrescentou.