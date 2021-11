O PS/Madeira requereu uma audição parlamentar sobre as alterações no Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) determinadas pelo governo madeirense, inclusive a exoneração da presidente, anunciou esta segunda-feira o partido.

“As recentes alterações na liderança do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) motivam a maior preocupação por parte do grupo parlamentar do PS/Madeira”, afirmou o líder da bancada do maior partido da oposição na Assembleia Legislativa do arquipélago, que ocupa 19 dos 47 lugares no hemiciclo.

Rui Caetano acrescentou que os deputados pretendem ouvir do secretário regional das Finanças, Rogério Gonçalves, e da presidente exonerada do IDR, Emília Alves, explicações sobre “as motivações para as mexidas neste instituto, que tem a seu cargo a gestão dos fundos comunitários”.

De acordo com notícias da imprensa regional, o executivo madeirense decidiu exonerar o vogal João Santos do conselho diretivo do IDR e nomear Ricardo Manica, uma alteração que a presidente do instituto veio a público criticar.

De acordo com o Jornal da Madeira, o Governo Regional (PSD/CDS-PP) optou depois pela exoneração de Emília Alves, tendo escolhido para desempenhar o cargo a chefe de gabinete do secretário das Finanças, Maria João Monte.

“O grupo parlamentar do PS vê na substituição da presidente do IDR uma nomeação irrefletida, feita em cima do joelho”, realçou o deputado socialista.

Rui Caetano complementou que a alteração acontece “no pior momento possível, quando a Madeira executa a primeira tranche do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR]”.

Este é, no seu entender, um dos “motivos que lançam a chamada de alerta e merecem esclarecimentos cabais por parte da tutela do IDR, bem como da anterior presidente”.

Para o líder da bancada socialista, neste caso “está em causa uma manobra político-partidária que importa esclarecer, num momento de fulcral importância para a Madeira”.

“Compromete não só a imagem pública como a credibilidade da instituição junto dos agentes económicos e organismos públicos, incluindo na União Europeia”, sublinhou.

Rui Caetano recordou que a Madeira vai receber nos próximos anos dois mil milhões, juntando o PRR com o próximo Quadro Financeiro Plurianual de Fundos Comunitários.

“É inadmissível que os madeirenses, os agentes económicos e responsáveis europeus assistam a esta verdadeira novela de cadeiras e de jogos de poder através dos jornais num organismo de importância fulcral para o futuro da nossa região, onde se impõe tranquilidade e, acima de tudo, credibilidade”, opinou.

Para os socialistas, este caso constitui “mais uma prova de um velho hábito do Governo Regional: purgas e nomeações políticas motivadas não pela competência técnica ou meritocracia, mas sim por interesses político-partidários.”

Além de o Governo Regional ter alocado a totalidade das verbas do PRR para investimento público centralizado, para a sua gestão, subtraindo empresas e autarquias — ao contrário do que acontece em Portugal continental e Açores —parece que também pretendem, com estes jogos de poder, controlar os cargos e as pessoas que mexem com a gestão dessas verbas”, declarou.

Por estas razões, o PS/Madeira “exige esclarecimentos de forma cabal e em sede própria, de forma transparente e sem margem para especulações”.