Angela Merkel e Alexander Lukashenko discutiram a ajuda humanitária a refugiados e a crise da fronteira da Bielorrússia com a União Europeia numa rara chamada telefónica esta segunda-feira.

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, confirmou a conversa telefónica, motivada pelo anúncio da aplicação de sanções, por parte da União Europeia, à Bielorrússia, segundo a agência Reuters, devido à tensão nas zonas fronteiriças do país com o bloco europeu.

“A chanceler e o sr. Lukashenko falaram sobre a situação difícil na fronteira entre a Bielorrússia e a União Europeia – especialmente acerca da necessidade de ajuda humanitária para refugiados e migrantes na zona”, disse o porta-voz, que garantiu que os dois líderes vão manter o contacto.

Desde que foi reeleito em agosto de 2020, sob forte contestação popular, Lukashenko não falava com um líder de um país europeu.

A Bielorrússia foi acusada, pela Polónia e outros países da União Europeia, de tentar provocar uma nova crise de refugiados na Europa, para se vingar das críticas ao Governo de Alexander Lukashenko e sanções europeias, provocadas pela aterragem forçada de um voo da Ryanair em maio, sob o pretexto de uma ameaça de bomba, para deter um jornalista que partilhava informação de protestos antigovernamentais no país.