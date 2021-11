A Agência Europeia para o Medicamento (EMA) começou a avaliar, esta segunda-feira, um pedido para a utilização de uma segunda dose de reforço da vacina da Covid-19 da Janssen (Johnson & Johnson) para pessoas com mais de 18 anos.

A Agência Europeia para o Medicamento (EMA, na sigla inglesa) anunciou esta segunda-feira, em comunicado, ter iniciado um processo de avaliação para a administração de uma dose de reforço da vacina da Janssen pelo menos dois meses após a toma da primeira dose.

O comité de medicamentos humanos da EMA fará uma avaliação acelerada dos dados apresentados pela filial europeia da farmacêutica Johnson & Johnson que comercializa a vacina e que incluem resultados de mais de 14.000 adultos que receberam uma segunda dose de vacina ou placebo (um tratamento fictício) dois meses após a dose inicial, devendo dar o seu parecer dentro de semanas.

A vacina da Janssen é uma vacina para prevenir a Covid-19 e está autorizada para utilização em pessoas com 18 anos ou mais, num regime de dose única.

Esta vacina é composta por outro vírus (da família dos adenovírus) que foi modificado para conter o gene para fazer uma proteína do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, preparando o para se defender contra o vírus da Covid-19.

A decisão sobre a introdução de uma segunda dose da vacina, caso seja aprovada, cabe às autoridades de saúde dos Estados-membros.

