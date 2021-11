Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi aberto, arquivado, reaberto e agora novamente arquivado. O inquérito que investigava a alegada colaboração do coordenador da Polícia Judiciária (PJ) Rogério Bravo com a Doyen — a empresa ligada ao futebol que Rui Pinto está acusado de ter tentado extorquir — foi arquivado pela segunda vez. O coordenador que liderou o inquérito ao alegado hacker chegou a ser constituído arguido por suspeita de influenciar a investigação do caso Football Leaks, mas o caso recebeu agora um novo despacho de arquivamento, confirmou fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR), questionada pelo Observador.

Este pode, porém, não ser o ponto final do caso, uma vez que foi requerida abertura de instrução por parte do advogado Aníbal Pinto, que é arguido no caso Football Leaks, a par de Rui Pinto. Quer isto dizer que, agora, um juiz de instrução criminal vai decidir se o caso é mesmo arquivado. Pelo contrário, pode decidir que o inquérito deve ser reapreciado pelo Procurador da República.

Caso teve origem em queixa de Ana Gomes e foi reaberto após certidão extraída por juízes que estão a julgar Rui Pinto

Este processo foi originalmente aberto na sequência de uma carta enviada pela eurodeputada Ana Gomes à PGR e ao diretor da PJ, mas acabou arquivado por falta de provas no final de 2020. No entanto, cerca de um mês depois, os juízes que estão a julgar Rui Pinto decidiram extrair certidão para que este inquérito fosse reaberto, na sequência de um requerimento apresentado pelo advogado de Aníbal Pinto, João Pereira dos Santos, durante o próprio julgamento do hacker.

Mas que suspeitas estavam em causa? Foi a inquirição no julgamento Football Leaks à testemunha Pedro Henriques, um advogado que prestava assessoria jurídica ao ex-administrador da Doyen, Nélio Lucas, que acabou por levar a que fosse pedida a extração de certidão. Pedro Henriques revelou que o então inspetor-chefe Rogério Bravo teria indicado o nome de um jornalista à Doyen para que a empresa pudesse expor a sua versão dos factos — na altura, os documentos da Doyen estavam a ser divulgados no site Football Leaks, da autoria de Rui Pinto, e o objetivo seria contar o seu lado da história.

Já na sessão anterior, de dia 9 de dezembro de 2020, ficou a saber-se que o mesmo inspetor-chefe teria enviado um email a Pedro Henriques onde pedia que o advogado apresentasse um requerimento à então Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, relacionado com o processo Football Leaks. Nesse email, o inspetor-chefe enviava mesmo uma espécie de rascunho com uma proposta de requerimento, onde alertava Marques Vidal para uma “escalada criminosa” e que Rui Pinto não só continuava a divulgar informação sobre a Doyen no site Football Leaks como agora tinha feito uma tentativa de extorsão.

Mas as suspeitas já tinham sido levantadas há mais tempo. No início do julgamento, ainda em setembro do ano passado, o inspetor da PJ José Amador, ouvido como testemunha, tinha revelado que Rogério Bravo teria enviado a Pedro Henriques um documento relacionado com a investigação — enquanto ela decorria e numa altura em que procuravam descobrir quem era Rui Pinto. Tratava-se de um ofício em que as autoridades portuguesas pediam a colaboração da Rússia para descobrir a origem dos emails enviados por Rui Pinto — na altura, apresentava-se como Artem Lobuzov.

Rogério Bravo, que em setembro deste ano recebeu um louvor da ministra da Justiça e foi promovido a coordenador de investigação criminal, chegou a ser constituído arguido, como ele próprio admitiu ao ser ouvido como testemunha no julgamento de Rui Pinto. Agora, o caso foi arquivado, mas não chegou ao fim.