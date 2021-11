O antigo presidente da Assembleia da República Mota Amaral elogiou esta quinta-feira a marca que o atual presidente, Ferro Rodrigues, deixa na história do parlamento, desejou-lhe felicidades nas “novas tarefas”, mas sublinhou que “os políticos nunca se reformam”.

João Bosco Mota Amaral, que presidiu ao parlamento na IX legislatura entre 9 de abril de 2002 a 9 de março de 2005, reuniu-se esta quinta-feira durante meia hora com Eduardo Ferro Rodrigues, na Assembleia da República.

Foi um encontro para agradecer as gentilezas que o presidente Ferro Rodrigues teve comigo durante esses anos em que estive à frente do parlamento e, ao mesmo tempo, vim despedir-me dele e desejar-lhes as maiores felicidades nas suas novas tarefas”, explicou, no final, em declarações aos jornalistas.