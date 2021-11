Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os passageiros que entrem em Portugal de carro a partir de 1 de dezembro vão ter de apresentar um teste PCR ou antigénio negativo à Covid-19, além do certificado digital. A informação foi avançada em comunicado pelo Conselho de Ministros publicado esta quinta-feira à noite.

Isto significa que todas as pessoas que atravessem a fronteira rumo a Portugal vão ficar sujeitas às mesmas regras do que os passageiros por via aérea. E não serão os únicos: também aqueles que entrem no país por via marítima ou fluvial também terão de apresentar teste e certificado.

“Determina-se a aplicação, com as necessárias adaptações, às fronteiras terrestres, marítimas e fluviais das regras aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea”, lê-se em comunicado.

Adicionalmente, todos os passageiros de cruzeiros que atraquem em portos portugueses terão também de preencher o formulário de localização de passageiros, tal como acontece nos aeroportos.

Por via aérea, os passageiros que embarquem num avião com destino a Portugal vão ter também de apresentar um teste negativo e o certificado.