SUV eléctricos do segmento D há muitos, com comprimentos na casa dos 4,7 metros, mas poucos são os que apostam decididamente na performance. As duas excepções mais evidentes são o já conhecido Tesla Model Y Performance, a que se junta agora o Ford Mustang Mach-E, cuja versão GT é a que mais se aproxima do rival norte-americano que, até aqui, dominava isolado este segmento.

Ambos os SUV possuem cartas na manga que esgrimem na tentativa de ultrapassar o rival. O Mustang Mach-E GT tem 4,743 m de comprimento e 1,881 m de largura, com uma altura de 1,586 m e uma generosa distância entre eixos de 2,984 m, a maior do segmento. Face a estas dimensões, o Model Y Performance revela-se ligeiramente mais comprido (4,751 m), mais largo (1,921 m) e mais alto (1,624 m), sendo contudo mais curto entre eixos (2,890 m).

Ambos os contendores montam dois motores, um por eixo, com o Ford a totalizar 487 cv e 860 Nm de binário e o Tesla a anunciar 480 cv e 639 Nm de força. Mas, ao ser mais eficiente sob o ponto de vista energético, o Y Performance consegue anunciar (em WLTP) 480 km de autonomia com uma bateria com somente 75 kWh de capacidade útil (deverá rondar 82 kWh de capacidade total), enquanto o Mach-E GT necessita de 88 kWh para reivindicar 500 km entre recargas. Mas a menor confiança nas células utilizadas para criar os seus packs de bateria leva a Ford a montar uma capacidade total de 98,7 kWh, uma imensidão que penaliza o Mustang em peso, empurrando-o para 2348 kg, contra apenas 2141 kg do Tesla.

O resultado, em termos práticos, é o Mach-E GT conseguir ir de 0-100 km/h em só 3,7 segundos, o que o torna no Ford europeu mais rápido de que temos memória. Basta recordar que mesmo o Focus RS de 2016, com o motor 2.3 de quatro cilindros sobrealimentado e 350 cv, não conseguia baixar dos 4,7 segundos, apesar de ser capaz de atingir 266 km/h.

O Model Y Performance também ultrapassa a fasquia dos 100 km/h ao fim de 3,7 segundos, igualando o rival. Mas a Tesla não sente necessidade de limitar a velocidade para poupar a bateria, pelo que o seu SUV continua a ganhar velocidade até aos 241 km/h, enquanto o Ford se fica pelos 200 km/h. A Edmunds realizou um comparativo numa pista de drag race, pelo que pode ver aqui qual o mais rápido: