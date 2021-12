Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma forma de relembrar o que pode estar a passar despercebido. Os 4 testes rápidos comparticipados pelo Governo e a que cada utente tem direito podem ser feitos em outros locais, que não apenas as farmácias. “Os Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional são gratuitos, não apenas em farmácias, mas também em Laboratórios de Patologia Clínica e Análises Clínicas aderentes”, avisa em comunicado o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Esta iniciativa estará em vigor, pelo menos, até 31 de dezembro, conforme previsto na portaria que estabeleceu a medida em novembro.

Em Portugal continental, relembra o Insa, em 216 dos 278 concelhos portugueses existe, pelo menos, uma farmácia ou laboratório que realizam TRAg comparticipados — ou seja, existe cobertura em 77% dos concelhos. Já a lista de farmácias e laboratórios aderentes “é dinâmica e encontra-se em permanente atualização”, lê-se no comunicado enviado às redações.

No total, serão 877 locais com capacidade de testagem diversa.

Nos últimos dias e com a entrada do país em estado de calamidade, tem havido uma corrida aos testes de despistagem da Covid-19 que passaram a ser obrigatórios em várias situações — e, em algumas delas, como entradas em discotecas, concertos sem lugares marcados ou eventos desportivos, é obrigatório apresentar teste mesmo com certificado de vacinação.

Veja aqui onde pode fazer os TRAg grátis:

Pode pesquisar as 696 farmácias aqui.

E pode pesquisar os 181 Laboratórios de Patologia Clínica e Análises Clínicas aqui.

O Infarmed também disponibiliza um mapa interativo que pode consultar aqui.