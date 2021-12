O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) denunciou esta quarta-feira o que classificou como uma “situação grave” vivida nas Urgências do hospital de Portalegre, devido à alegada falta de clínicos para fazer face “às necessidades desse serviço”.

Em comunicado, o SIM disse ter tido “conhecimento da situação grave que se vive no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. José Maria Grande”, pertencente à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

De acordo com o SIM, a realidade vivida nessa unidade é marcada pela “ausência de clínicos” suficientes para as “necessidades desse serviço, com escalas em total incumprimento com os requisitos mínimos de segurança para os doentes e para os clínicos”, o que está a provocar “um cenário de instabilidade e insegurança”.

Além das escalas depauperadas, são exigidas tarefas de apoio às áreas dedicadas a doentes respiratórios e urgência interna”, acrescentou.

Para o sindicato, não é “admissível o silêncio do diretor clínico e do conselho de administração” do hospital alentejano.

No comunicado, o SIM apela ao Governo, à Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e ao conselho de administração da ULSNA para que “não continuem a ignorar os problemas da falta de médicos” no hospital, uma situação que “nem o cada vez maior recurso a empresas prestadoras consegue disfarçar”.

O executivo e estas entidades “demonstram a sua total incapacidade na resolução dos problemas, refletida na incapacidade e incompetência em fixar médicos, gerando insuficiências na prestação dos serviços com qualidade neste hospital”, criticou.

O sindicato representativo dos médicos alertou que não é possível pedir “mais trabalho” aos clínicos “quando estes estão a chegar no limite das suas capacidades”.

“Muitos deles”, prosseguiu, têm “mais de 500 horas extraordinárias” acumuladas, o que “representa mais 60 dias de trabalho numa jornada diária de oito horas”.

Segundo o SIM, médicos deste hospital alentejano já apresentaram minutas de escusa de responsabilidades, mas estas “merecem uma total indiferença” por parte do conselho de administração da ULSNA.

O SIM não pode deixar de manifestar o seu protesto em relação aos factos referidos e exige soluções ao conselho de administração e ao Ministério da Saúde para a melhoria das condições laborais dos trabalhadores médicos do Hospital Dr. José Maria Grande”, pode ainda ler-se no comunicado.

Contactado esta quarta-feira pela agência Lusa, o diretor de comunicação do hospital de Portalegre remeteu para mais tarde uma reposta da administração a estas denúncias do SIM.

A 18 de novembro, em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho Sub-Regional de Portalegre da Ordem dos Médicos, Hugo Capote, já tinha alertado para problemas neste hospital, argumentando que os recursos médicos e as vagas em enfermaria estavam no “limite”.

O também diretor do SU do Hospital Dr. José Maria Grande acrescentou, na altura, recear a resposta que poderia vir a ser dada na unidade caso aumentassem os internamentos por Covid-19.