O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, testou esta segunda-feira positivo à Covid-19, avançou a CNN Portugal e confirmou o Observador junto a fonte do ministério da Educação. O governante está em isolamento profilático com sintomas ligeiros e vai repetir um teste PCR na quarta-feira.

Fonte da tutela referiu ao Observador que João Paulo Rebelo não esteve no gabinete nos últimos dias e que, por isso, todos aqueles que estiveram com o secretário de Estado foram considerados contactos de baixo de risco.

Também Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), testou positivo à Covid-19, avançou o jornal desportivo A Bola. Face às circunstâncias, Pedro Proença vai participar na Assembleia-geral da Liga Portuguesa, marcada para terça-feira, de forma remota.

Na Assembleia-geral, a Liga vai debater a nova norma que exige um mínimo de 13 jogadores (com um guarda-redes) para que as equipas possam ir a jogo.