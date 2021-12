A Polícia Judiciária (PJ) deteve no domingo um homem, de 25 anos, suspeito da violação de uma mulher na Praia da Vieira, em Leiria, anunciou aquela autoridade em comunicado.

De acordo com o comunicado da PJ, a vítima tem 27 anos e é conhecida do suspeito. “Após o conhecimento dos factos ocorridos na madrugada [de domingo], foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à detenção do suspeito por esta Polícia Judiciária”, acrescentou a PJ no mesmo texto.

O suspeito vai ser presente em tribunal para aplicação de medidas de coação.