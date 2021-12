De Woods para Woods, mais do que um segundo lugar e o primeiro torneio: "Sou o pai dele, não o treinador"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Voltar a escalar a montanha e chegar ao topo já não é uma expectativa realista para mim”. A frase é do mítico, apesar dos apenas 45 anos, Tiger Woods, lendário pelo que já fez pelo golfe, pelos títulos, pelo que conseguiu mesmo a nível mediático (ainda que com polémica à mistura). A frase referida vem na sequência de um acidente de carro que Tiger sofreu em fevereiro deste ano, uma colisão grave que resultou em várias fraturas em ossos da perna direita. “Não se sabia se ia sair do hospital só com uma perna”, disse também recentemente à Golf Digest. Afastado esse cenário, seguiram-se três semanas de hospitalização e mais três meses de recuperação em casa, acamado. Woods passou depois a usar cadeira de rodas e, finalmente, canadianas. “Tenho sorte por estar vivo. E por ainda ter a minha perna”, disse depois numa conferência de imprensa.

A história deste fim de semana, contudo, ainda que muito marcada pelo acidente do norte-americano, tem mais de bom do que de mau, num ambiente parental, de pai para filho. Tiger, que mesmo assim, acamado, conseguiu ser o 12.º desportista mais bem pago do ano ao ganhar (principalmente de patrocínios) cerca de 60 milhões de dólares, de acordo com a Forbes, participou com o filho Charlie, de 12 anos, no PNC Championship. No torneio, em que golfistas participam com familiares, a dupla Woods terminou em segundo lugar, atrás da duplas formada por John Daly e o filho John Daly II. Este Championship de 36 buracos realizou-se no Ritz-Carlton Golf Club, em Orlando, na Flórida.

Tiger Woods tem 82 títulos PGA (organização dos golfistas dos EUA), incluindo 15 majors. Mas no passado fim de semana, mais do que golfista, era pai, mais do que “o” Tiger Woods, podia ensinar alguma coisa, mas não é treinador do filho: “Sou o pai dele [Charlie], não o treinador. Se ele quiser aprender sobre golfe, pergunta, estou aqui como caixa de ressonância. Mas o meu trabalho é ser pai e ter a certeza que ele tem as prioridades certas. A escola vem primeiro e se ele quiser praticar um desporto, que assim seja”.

Matt Kuchar, um jogador profissional que assistiu de perto ao jogo da família Woods, disse aos jornalistas que o jogo e o swing de Tiger, ainda que este se desloque a pé com dificuldades e precise de um cart para se deslocar, algo que não é possível no PGA Tour, está pronto para voltar aos altos voos. Tiger Woods, no entanto, disse que discordava “totalmente”, por não estar “ao nível” dos outros jogadores. “Não consigo competir contra eles agora. Levará muito trabalho para que sinta que consigo competir e estar ao mais alto nível”, frisou Tiger.

Dizendo que ao longo do fim de semana foi “sentindo melhor” aquilo que conseguia fazer, voltando à questão dos golf carts, Woods tem certeza que nunca iria pedir para usar um num torneio do PGA Tour. “Não é quem eu sou, não é como tenho sido. Se não consigo jogar a este nível, não consigo”, referiu ainda sobre as dificuldades de deslocação. “A competição e competitividade nunca vão desaparecer. Este é o meu ambiente, é o que fiz a vida inteira e estou muito agradecido pela oportunidade”, referiu ainda sobre o facto de ter alinhado no torneio meses depois de um acidente gravíssimo.

Segundo o Golf Channel, que fez uma espécie de “dez coisas que aprendemos” da participação de Tiger e Charlie Woods no PNC Championship, as coisas pareceram “familiares” no que toca aos fãs e adeptos, havendo uma vibe old school do que Tiger já foi a nível de jogo, mas que ainda é a nível popularidade e lenda. Nelly Korda, por exemplo, jogadora número 1 do mundo, tirou uma fotografia com Tiger e disse que “os sonhos se tornam realidade”.