A marca de equipamento desportivo New Balance decidiu não renovar o contrato de licenciamento que expira a 31 de dezembro de 2021 com a Experience, empresa que gere as lojas em Portugal e em Espanha, noticiou esta quarta-feira o El País.

A New Balance vai passar a apostar numa estratégia de abrir as suas próprias lojas, sem qualquer intermediário, em Portugal e em Espanha já a partir de 2022, enquanto as 22 lojas na Península Ibérica — incluindo uma no Porto e outra em Lisboa — fecharão portas nas próximas semanas.

Está ainda previsto uma liquidação dos produtos, podendo chegar a descontos na ordem dos 70%. Contudo, não se sabe se chegará a Portugal, dado que o Governo proibiu os saldos até 9 de janeiro.

Iniciada em 2013, a parceria entre a New Balance e a Experience deteriorou-se ao longo dos anos, devido a uma dívida de mais de seis milhões de euros por parte da concessionária.

Os termos acordados na concessão previam que a New Balance cedesse a marca, o merchandising e o mobiliário aos espaços comerciais da Experience, que apenas vendiam artigos da marca norte-americana.

Ainda não é claro sobre o que vai acontecer aos mais de 500 trabalhadores em Espanha e em Portugal e se poderão ser incorporadas nas novas lojas geridas diretamente pela New Balance, que segue a estratégia das concorrentes Nike e da Adidas, que também preveem abrir mais lojas em 2022.