Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma tempestade de neve atingiu no domingo a cidade de Hurghada, no Egito — conhecida pelos seus resorts na costa do Mar Vermelho — numa ocorrência meteorológica rara que levou as autoridades do país a decretar avisos de clima instável nos próximos dias.

A rare snow storm has hit the Red Sea resort of Hurghada in Egypt Watch more videos from Sky News: https://t.co/ytfqyr8yZT pic.twitter.com/7C1tZ4ldO1 — Sky News (@SkyNews) January 2, 2022

Órgãos de comunicação locais reportam que algumas das pedras de granizo que caíram no primeiro dia de 2022, eram do tamanho de ovos de galinha. Nos últimos dias, várias zonas do Egito têm sido atingidas por tempestades, causando chuvas intensas, trovoada, uma queda acentuada nas temperaturas — e queda de neve.

Como avança o Gulf Today, a zona montanhosa de Jabal Al-Lawz, na Arábia Sáudita (também no médio oriente) foi também assolada por uma intensa queda de neve.