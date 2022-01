Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram 15 minutos de diferença. Aylin Yolanda Trujillo nasceu exatamente às 00h00 do dia 1 de janeiro, acabando a ser o primeiro bebé do novo ano do condado de Monterey em 2022. Já o irmão, Alfredo Antonio Trujillo, tinha nascido no último quarto de hora de 2021, às 23h45 de 31 de dezembro. Os gémeos, nascidos no centro médico de Natividad, na Califórnia, são assim de dias diferentes, meses diferentes e anos diferentes. A probabilidade de isto acontecer é de uma em cada 2 milhões de nascimentos.

“É uma loucura que eles sejam gémeos e tenham aniversários diferentes”, reagiu a mãe, Fátima Madrigal, citada num comunicado da maternidade, admitindo ter ficado “surpreendida e feliz” pela filha ter nascido no dia seguinte ao do irmão.

Para a médica de família do Natividad Medical Group, este foi “definitivamente um dos partos mais memoráveis” ​​da carreira. “Foi um prazer ajudar estes pequeninos a chegar de forma segura a 2021 e 2022. Que maneira incrível de começar o ano novo!”, referiu Ana Abril Arias, na mesma nota.

Os gémeos nasceram saudáveis e juntam-se agora aos irmãos mais velhos, duas meninas e um menino. As fotos, reveladas pelo centro médico, mostram os dois bebés com os olhos fechados, envolvidos em cobertores e a usar gorros com riscas rosas e azuis.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo — Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022

Há cerca de 120.000 nascimentos de gémeos nos Estados Unidos por ano, o que representa cerca de 3% do total, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. No entanto, a probabilidade de gémeos terem aniversários é a tal de um em cada 2 milhões de nascimentos.