A testagem no aeroporto de Lisboa funciona, terça-feira, com normalidade, disse à Lusa a ANA Aeroportos, adiantando que foram feitos 300 testes até ao final da manhã e 1.361 na segunda-feira.

“A testagem nos postos do aeroporto de Lisboa funciona com normalidade”, informou a ANA Aeroportos de Portugal, em resposta escrita à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, até ao final da manhã de terça-feira tinham sido realizados 300 testes à Covid-19.

Já na segunda-feira, foram realizados 1.361 testes de despistagem ao coronavírus no posto do Synlab do Aeroporto Humberto Delgado.

Questionada sobre o tempo de espera pelo resultado do teste, a gestora dos aeroportos portugueses disse que “varia consoante o tipo de teste e a afluência”.

“Os tempos observados são: para um antigénio, entre 45 minutos e uma hora, para PCR rápido quatro horas e para PCR-RT entre 10 a 24 horas“, adiantou.

A ANA apelou aos passageiros que pretendam fazer testes no aeroporto para que contem com o “tempo necessário para a realização dos testes e obtenção dos resultados, no planeamento da sua viagem”.

No domingo, a ANA informou terem sido duplicados os meios de testagem à Covid-19 no aeroporto de Lisboa durante o fim de semana, mas, face à “procura elevada”, apelou aos passageiros para que privilegiassem outros locais para realização do teste.

“Apesar do reforço de meios e aumento de capacidade para este fim de semana, a procura continua elevada. Assim sendo, solicitamos que os passageiros realizem o teste antes de virem para o aeroporto e que esta não seja considerada como primeira opção”, disse à agência Lusa fonte oficial da ANA.

Segundo a empresa, “os passageiros que pretendam realizar teste no aeroporto devem proceder ao seu agendamento prévio no “website” da Synlab“, sendo que “será dada prioridade aos passageiros com voo para o próprio dia”, avançando terem sido realizados “cerca de 2.200 testes” no sábado.

Imagens televisivas transmitidas no sábado à tarde mostravam enormes filas de pessoas à espera para fazerem o teste à Covid-19 no Aeroporto Humberto Delgado, numa situação que se manteve no domingo.

A Synlab, entidade responsável pelo centro de testagem do aeroporto de Lisboa, assegurou no sábado à Lusa que iria testar todos os passageiros, com e sem marcação, adiantando, cerca das 23h00, que já tinham sido testadas 1.800 pessoas, um novo máximo.

“Pretendemos testar hoje [sábado] todos os passageiros, com e sem marcação, que aguardam no aeroporto de Lisboa, para não ficar ninguém impedido de viajar”, afirmou fonte oficial da empresa em resposta, por escrito, a questões colocadas pela Lusa.

De acordo com a Synlab, as filas de espera resultaram do facto de o centro de testagem do aeroporto ter sido o único local aberto no primeiro dia do ano para se efetuarem testes à Covid-19.