Pelo menos 22 pessoas, incluindo 10 crianças, morreram no norte do Paquistão, após ficarem presas nas suas viaturas durante uma forte tempestade de neve, disseram este sábado as autoridades, num novo balanço da tragédia.

A maioria das vítimas morreu de hipotermia, adiantaram as autoridades. Entre elas estava um polícia de Islamabad e sete outros membros de sua família, disse um seu colega, o agente Atiq Ahmed. Mais de um metro de neve caiu na zona do resort de Murree Hills na noite de sexta-feira para este sábado deixando presos milhares de carros nas estradas, indicou o ministro do Interior, Sheikh Rashid Ahmed.

As temperaturas desceram para os menos oito graus Celsius. As autoridades destacaram tropas paramilitares e uma unidade militar especial de montanha para ajudar. No final do dia, milhares de veículos já tinham sido retirados da neve, mas mais de mil ainda estavam presos, disse Ahmed.

De acordo com um porta-voz da polícia de Murree, mais de 100 mil veículos entraram, nos últimos três dias, nesta cidade de montanha, localizada a cerca de 70 quilómetros da capital Islamabad, causando enormes engarrafamentos.

Apesar das advertências das autoridades, os visitantes foram-se aglomerando nesta pequena cidade turística, muito popular entre os habitantes da capital, para assistirem a uma atípica queda de neve.

De acordo com as autoridades da província de Punjab, a cidade de Murree foi declarada “área de desastre”, sendo solicitado aos moradores que permaneçam afastados.