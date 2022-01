Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A província do Quebec, no Canadá, vai criar um novo imposto para todos os adultos que não se vacinaram contra a Covid-19. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo governante François Legault, alegando que esta “contribuição” servia para compensar os hospitais. “Aqueles que recusam a vacina originam encargos financeiros ao sistema de saúde e à população do Quebec”, justificou, acrescentando que “10% da população não pode sobrecarregar os restantes 90%”.

De acordo com a BBC, François Legault considera “justo” que 90% da população que “fez alguns sacrifícios” seja recompensada: “Penso que lhe devemos este tipo de medida”. O valor do imposto ainda não é conhecido, mas o governante garantiu que a “contribuição” será “significativa”, indo além dos 100 dólares canadianos (cerca dos 70 euros).

O objetivo da medida é que mais pessoas se vacinem: “A vacina é a chave para lutar contra a Covid-19”, declarou François Legault, num momento em que 85% da população elegível do Quebec já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Por sua vez, 15% dos cidadãos decidiram não se vacinar — mas estes já correspondem a metade dos internamentos nos hospitais da província.

O Quebec tem registado uma escalada de casos de Covid-19 — foram reportados mais de 11 mil casos nas últimas 24 horas. A província contabilizou ainda 62 mortes pela doença, um número de óbitos idêntico àquele reportado no início de janeiro de 2021, antes do início da campanha de vacinação. Os hospitais da região também estão praticamente sobrelotados e já começaram a reduzir atividade não-Covid, devido ao aumento do número de hospitalizações.

Para fazer face a esta fase da pandemia, o governo provincial do Quebec decidiu implementar o recolher obrigatório das 22h00 às 05h00 — é a única província do Canadá com uma restrição do género — e impôs novas medidas, tais como a apresentação de certificado para entrar em recintos fechados (entre os quais lojas que vende canábis ou em lojas de bebidas).

A direção provincial de Saúde do Quebec, que determinou estas medidas, também tem estado envolvida em polémicas. O diretor dos serviços de saúde, Horacio Arruda, demitiu-se na segunda-feira, após ter dito que as máscaras N95 não eram necessárias para profissionais de saúde, algo que as associações de médicos e enfermeiros discordaram.

A província do Quebec não é a primeira com uma medida deste género. Também a Grécia decidiu aplicar uma multa de 100 euros mensais a todos os maiores de 60 que não se vacinarem. Já em Singapura, os doentes que necessitem de cuidados médicos têm de pagar as despesas pelo seu próprio bolso, caso não estejam vacinados.