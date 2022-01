A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse, esta quinta-feira, que o programa “Valorizar Social”, desenhado para responder a necessidades identificadas pelo setor social, pretende abranger cerca de 7.400 pessoas já este ano.

Durante a cerimónia de assinatura do acordo de cooperação e qualificação “Valorizar Social”, que decorreu em Coimbra, Ana Godinho Mendes explicou que o programa serve para valorizar trabalhadores e dirigentes do setor social, bem como reconverter desempregados para esta área.

“Penso que estamos a dar um passo gigante em frente, porque o compromisso que estamos aqui hoje a assinar vem na sequência de uma reivindicação e de uma preocupação sinalizada pelos parceiros do setor social, assumida seja no compromisso de 2020, seja agora no novo pacto da cooperação, onde é assumido como prioridade total esta qualificação dos recursos humanos no setor social”, sublinhou.

Ao longo da sua intervenção, a ministra destacou a importância de ter sido desenhada uma oferta formativa à medida das necessidades de formação do setor social.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Saibamos fazer de cada um dos trabalhadores do setor social um trabalhador que é valorizado e que sente que vale a pena e tem sentido trabalhar nesta área. Os trabalhadores movem-se por isso, os novos jovens procuram isso, uma vida com sentido e no setor social é isso que temos: uma vida com sentido ao serviço dos outros“, referiu ainda.

Ana Godinho Mendes recordou também que a economia social representa mais de 6% do emprego em Portugal, o que demonstra “a importância que tem do ponto de vista de criação de emprego e do desenvolvimento dos territórios”, para além da sua missão.

“Quanto mais conseguirmos ter pessoas mobilizadas nesta área, estaremos a responder de uma forma mais eficaz aos grandes desafios do país, os desafios de combate às desigualdades, promoção de mecanismos de apoio às famílias e infância, resposta ao investimento e, acima de tudo, de valorização do trabalho digno como elemento essencial da valorização pessoa humana”, apontou.

A ministra, que se fez acompanhar do secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, aproveitou ainda para realçar “o trabalho fundamental do IEFP [Instituto de Emprego e Formação Profissional] e da Segurança Social na preocupação e mobilização de recursos para proteger o emprego”.

O acordo de cooperação e qualificação “Valorizar Social” foi celebrado entre o IEFP e os parceiros do setor social e solidário: Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional; Confederação Cooperativa Portuguesa, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, União das Misericórdias Portuguesas e União das Mutualidades Portuguesas.

Tem como objetivo incrementar as competências de gestão e digitalização das instituições para os dirigentes e trabalhadores de instituições sociais, bem como desempregados que possam vir a trabalhar no setor social.