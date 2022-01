Cotrim foi à bomba atestar a "sonsice" do PS e propor (muito) menos impostos sobre os combustíveis

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A mira continua apontada e não se desvia do alvo nem por um segundo. E o alvo não é nem o voto útil, nem a concorrência à direita com quem disputa eleitorado — é António Costa e o Governo. Depois de um debate na véspera em que canalizou todos os cartuchos para o socialismo, João Cotrim Figueiredo passou o dia no tiro ao Governo: de manhã sobre a Lei de Bases da Saúde de Costa e o fim das PPP nos hospitais que “poupavam” dinheiro ao Estado, à tarde sobre os impostos que tornam o gasóleo e a gasolina mais caros.

Foi no concelho e na cidade de Torres Vedras, distrito de Lisboa, que o presidente da Iniciativa Liberal (IL) terminou o dia. A ação de campanha foi simples: consistiu em, numa bomba de gasolina da cidade, atar um múpi com a cor azulada do partido a um poste, acompanhado por alguns (pouco mais de duas dezenas) de apoiantes e militantes de um núcleo regional da IL.

Neste painel urbano vertical, voltado para a estrada e visível a todos os condutores que ali passassem — numa artéria particularmente movimentada da cidade, até por ligar o centro histórico de Torres Vedras ao centro comercial mais próximo —, via-se um contador de combustível com o slogan “O único depósito cheio é o do Governo”. Por baixo, via-se uma constatação que indigna os liberais (“Pagamos 60% de impostos no combustível”), o ícone e nome do partido e uma receita que promete ser dada em troca de um voto: “Baixar impostos”.